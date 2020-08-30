中職／再談出棒爭議已氣消 王威晨：氣到跳腳滿好笑的
中信兄弟隊昨天以3：4不敵富邦悍將隊，成為最後一個出局數的王威晨，在收棒情況下被判出棒過半，吞下三振，他當場氣到跳腳，聯盟賽後檢視畫面後承認誤判。王威晨沉澱一晚後已經氣消，還能笑談：「跳了一下，是滿好笑的。」總教練丘昌榮接受這是比賽的一部分，但仍希望，「裁判要提升，我們也要提升，比賽才會更好看。」
「一分差的比賽，那個判決滿關鍵的。」今天賽前再談昨天的關鍵判決，丘總仔細斟酌著字句，他表示，「這類誤判希望可以越少越好，比賽的公平性會比較好，輸了也不會遺憾。」
王威晨今天也已明顯氣消，也說「小小的誤判」，他強調當下因為想要為球隊貢獻，「如果我上壘，知道下一棒是志豪，比賽還有機會，所以反應比較大。」
賽後得知聯盟承認誤判，他說：「隊友應該比我更嘔吧！」他表示，不會一直去想已經過了的判決，倒是再看畫面，也覺得自己當場氣到跳腳是滿好笑的。
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