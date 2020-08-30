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日職／陽岱鋼敲一安一打點 二軍打擊率升至兩成
巨人隊陽岱鋼於今天二軍對陣樂天的比賽中，以先發第一棒中外野手出賽，面對樂天先發投手岸孝之，一次被保送，一次擊出滾地出局後，五局對上樂天中繼投手渡邊佑樹，擊出一壘安打並帶有一分打點，但終場巨人仍以3:5落敗。
陽岱鋼於第七局還獲得一次保送，全場2支1，二軍打擊率升至2成08。陽岱鋼曾於8月25日比賽打出單場3安猛打賞，但8/27日出賽時4打數交了白券，打擊率降至一成以下，直到今天再度出賽敲出一支安打。累計二軍比賽24打數5安打。
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