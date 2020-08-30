日職／王柏融代打敲安 未能助火腿贏球

日本火腿隊於今天作客迎戰太平洋聯盟龍頭福岡軟銀隊，王柏融雖未排入先發，但六局上代打敲出反方向一壘安打，中止過去連兩打數代打未能敲安表現，打擊率升至1成36，不過，這支安打未能幫助火腿隊，球隊最終於5:8落敗。(安打影片)

火腿今天一開始攻勢凌厲，前兩局取得5:3領先，但軟銀在主場慢慢追分，在五局結束反而以8:5超前。六局上王柏融率先上場代替八棒捕手打擊，擊出反方向一壘安打，可惜後續第一棒大田泰示雖敲出本場第四支安打，仍未能送回王柏融得分，兩隊一直維持比數到終場結束。

王柏融自8月23日(上周日)首度以第一棒上場並敲出一支二壘安打之後，被視為是擺脫低潮的表現，但自此後卻未再安排入先發打線，直到今天又逢周日，軟銀派出開季6連勝右投石川柊太上場，王柏融仍未排入先發，只能代打上場。

【中央社30日電】

日本職棒火腿隊台灣好手王柏融今天於6局上代打，敲出左半邊安打，打擊率上升至1成36；雖然火腿一開始取得領先，但仍不敵軟銀兇猛打線，終場以5比8吞下4連敗。

王柏融此戰沒有先發，不過於6局上代打，擔任該局首名打者，從軟銀低肩側投高橋禮手中敲出左半邊安打，但最後隊友沒有延續攻勢將他送回來。總計王柏融僅打1打數，打擊率上升至1成36。

火腿1局上就展開攻勢，西川遙輝敲1打點二壘安打後，出現2次保送、1次觸身球擠回1分，之後清水優心再敲安打，帶有2分打點，取得4比0領先；2局上近藤健介再敲1打點二壘安打。

不過軟銀打線也火力凶猛，1局下柳田悠岐轟出2分砲，栗原陵矢敲三壘安打後利用暴投跑回1分；3局下二、三壘有人時，賈西亞爾（Yurisbel Gracial）敲出安打送回1分，栗原陵矢再擊出高飛犧牲打，形成5比5平手。

軟銀的中村晃4局下轟出超前2分砲，5局下賈西亞爾再敲陽春砲；之後幾局火腿沒辦法再攻下分數，終場軟銀就以8比5擊敗火腿，賞給火腿4連敗。