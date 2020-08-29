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中職／本壘攻防戰撞傷手 林晨樺傷勢無大礙
富邦悍將隊投手林晨樺在第七局因本壘攻防戰傷退，總教練洪一中透露，傷勢並不嚴重，左手進行冰敷治療，「沒有很嚴重，應該是不用到醫院。」
悍將今天以4：3險勝中信兄弟隊，江國豪以6.1局失3分好投拿下單場MVP，近三場對兄弟的先發，都拿下勝投。
江國豪前6局只被敲出3安打，第七局接連被許基宏和林明杰敲出安打後，換上林晨樺接替，因暴投送分同時，林晨樺也在本壘攻防戰中傷退。
洪一中表示，江國豪第七局有狀況，換上林晨樺接替，「對方換蘇緯達，本來就有打算這個打席投完就換，沒想到直接暴投，本壘攻防撞到手，乾脆就直接換。」
林晨樺左手受傷退場，但傷勢並不嚴重，已進行冰敷，洪總評估不需到醫院治療，「看起來是沒有很嚴重。」
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