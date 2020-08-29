中職／梁家榮敲兩分砲帶走MVP 猿隊中止4連敗

樂天桃猿隊的4連敗，今天用打線開火來止敗，梁家榮和林承飛在第四局連兩打席開轟，猿隊終場以11：6擊敗統一獅隊，梁家榮敲出2安打進袋4分打點，拿下單場MVP。

猿隊賽前處於4連敗低潮，下半季跌落爐主，今天遭遇獅隊，一開賽又處於0：2落後，但獅隊洋投猛威爾表現沒有「開箱」首戰威猛，今天控球不穩，保送開啟猿隊的大局。

猛威爾只投2.2局、失4分，出現6次保送，提早將戰局交給牛棚，傅于剛接手後，先挨梁家榮的兩分砲，下一棒林承飛跟進補上陽春砲，猿隊最多取得9：3領先。

猿隊先發投手翁瑋均跌跌撞撞投滿5局，被敲10安打、失6分，內容欠佳，但靠著隊友強大的火力應援，仍收下第9勝，在勝投榜上僅次於中信兄弟隊洋投德保拉。