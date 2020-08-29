我是MVP／近3戰都找兄弟提款勝場 江國豪第7勝入袋

比賽時間：8/29 星期六（編號第174場）

對戰組合：中信兄弟vs.富邦悍將

MVP ：富邦悍將 江國豪

單場成績：先發6.1局被敲5安打、失3分，拿下第7勝

近三場先發都對上中信兄弟隊，富邦悍將隊投手江國豪也越投越有心得，今天再繳出6.1局失3分優質先發，幫助悍將以4：3擊敗兄弟，江國豪收下本季第7勝，而他賽後透露，其實比賽前的牛棚練投狀況並不好。

「賽前就有和YY（林宥穎）討論到，牛棚狀況其實沒有很好，動作比較急躁。」江國豪表示，他在比賽中做了一些修正，也照著上禮拜對兄弟演出好投的節奏去投，「把球的品質丟出來，自然會有好的結果。」

前一戰在第七局被連敲長打，江國豪此役又在第七局遭遇狀況，他也說：「第七局第一支安打出來，有想說是不是會和上禮拜一樣，比較小心去面對打者，但得到反效果。」江國豪退場後，悍將隊單局接連換上林晨樺、賴鴻誠，守住領先優勢。

總教練洪一中賽後談到江國豪的表現，「他好像已經好幾場對兄弟好幾場都投得不錯。」江國豪8月後的三場先發，對手都是兄弟，單場吃局數5.1局起跳，最多丟掉3分，這三戰都是勝投進袋。

8月拿兄弟提款勝場，江國豪現在已經累積7勝，談起挑戰單季10勝，他說：「把教練給我的先發任務完成，勝投就順其自然。」