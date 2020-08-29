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中職／江國豪6.1局好投、林哲瑄開轟 悍將1分險勝兄弟
富邦悍將隊先發投手江國豪繳出6.1局失3分優質先發，打線在第四局灌進4分，林哲瑄相隔4個月再敲全壘打，高國麟的安打帶有2分打點，終場就以4：3擊敗中信兄弟隊。
悍將隊第四局進帳4分，首位打者林哲瑄先敲陽春砲，申皓瑋安打延續攻勢，魏碩成面對陳凱倫和李宗賢都投出觸身球，形成滿壘，此時出現暴投送分，再保送張進德，高國麟把握滿壘建功機會，敲出安打帶有2分打點。
林哲瑄前一發全壘打已是4月25日的事，相隔超過4個月再開轟，這是他本季第3轟，3支苦主都是兄弟投手。高國麟在此戰賽前，已經連15打席、12打數沒有安打，今天以2安打、2分打點揮別低潮。
江國豪前6局只被敲出3安打，第七局接連被許基宏和林明杰敲出安打後，換上林晨樺接替，因暴投送分同時，林晨樺也在本壘攻防戰中傷退。
此戰上演本土投手對決，江國豪先發6.1局，被敲5安打、失3分，送出6次三振、2次保送，拿下本季第7勝。
兄弟新秀魏碩成的控球問題未解，只撐3.1局，被敲4安打，帶給他更大麻煩的是4次四壞保送、3次觸身球和1次暴投。
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