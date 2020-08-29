中職／專業髮型師球場擺攤 索沙也來觀摩
富邦悍將隊本周末舉辦「將將好生活」主題日，假日市集在新莊球場登場，球團邀請知名髮型設計師Tony到現場擺攤，理髮無師自通的洋投索沙也沒錯過機會，到現場觀摩見習。
索沙因長年在海外職棒打拚，練就一手理髮技能，不少隊友都找他理髮過，今天剛升上一軍的投手吳世豪就是他的最新客人，賽前帶著新髮型亮相，他笑說為了要給索沙理髮，希望能在一軍留久一點。
球團本周末舉辦「將將好生活」主題日，球場二樓舉辦假日市集，台灣知名烘焙師吳寶春設置快閃攤位，賽前先帶著特製麵包與球員相見歡；現場也請來髮型師Tony現場擺攤，「剪單Hair Cut Only 」提供300元快剪服務，對理髮很有興趣的索沙，也特地在賽前上二樓觀摩見習。
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