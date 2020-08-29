日職／王柏融代打吞K 火腿遭軟銀完封

日本火腿隊今天出戰軟銀鷹隊，台將王柏融未排進先發打線，在第七局上場代打，吞下三振，火腿終場以0：3遭軟銀完封，吞下3連敗。

軟銀今天推出左投摩爾（Matt Moore）先發，王柏融未排進先發，先在板凳待命，看著兩隊先發投手上演一場投手戰。

摩爾先發5局無失分，送出7次三振，退場後由右投松本裕樹接替投球，王柏融在第七局一人出局後上場代打，對決4球，看著好球進壘被三振。

連同此役在內，王柏融本季累積出賽24場，43打數敲出5安打，打擊率1成16。

火腿打線共敲出8安打，多於軟銀的5支安打，但全場一分未得，火腿先發投手有原航平投7局失1分（無責失），帶著0：1落後退場，最終吞下敗投。