中職／申皓瑋首次雙響砲 兩隻娃娃都成索沙戰利品

富邦悍將隊外野手申皓瑋昨天演出生涯首次單場雙響砲，兩支全壘打娃娃卻全都成為洋投索沙的戰利品，申皓瑋透露，「本來以為他是要幫我拿，結果說要給他小朋友。」他笑說，「給他也不錯啦，小朋友開心就好。」

申皓瑋近期展現不俗砲火，昨役第二局以兩分全壘打狙擊洋投德保拉，第九局輪到終結者李振昌遭殃，被他敲出陽春砲。

申皓瑋繞壘後回到休息區，先領到全壘打娃娃，卻都在與隊友擊掌途中遭到索沙攔截，索沙先在擊掌時直接一把抓走第一隻全壘打娃娃，第二隻在申皓瑋已經與他擊掌過後，索沙伸長著手，再討走第二隻娃娃。

「我本來以為他是要幫我拿，結果說是要給他小朋友。」申皓瑋笑說，「他說昨天他小朋友拿到後很開心，這樣也不錯啦！小朋友開心就好。」

申皓瑋近期已接連砲轟兩位終結者，陳禹勳與李振昌先後成為苦主，申皓瑋表示，「上去打擊時，打擊教練有給策略。」他透露打擊教練羅根不說做不好的地方，而是告訴他怎麼面對每位投手，自己則是專注在教練給的策略去做攻擊。