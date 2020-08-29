中職／王勝偉自打球沒事 林智勝虧他老人家別傷到骨頭
中信兄弟隊36歲老將王勝偉昨天被自打球直擊左腳脛骨，所幸並無大礙，今天仍可正常出賽，他笑稱自己是「鋼鐵般的男人」，昨天還被隊友林智勝虧，「你這個老人家，被打到這裡，還好骨頭沒受傷，算你厲害。」讓王勝偉很無奈，「可是他年紀比我還大。」
王勝偉昨天在第八局的打席，被自打球擊中左腳腳踝，被攙扶退場，今天賽前正常參與練習，總教練丘昌榮表示，王勝偉的狀況沒有大礙，今天可以正常出賽。
王勝偉表示，自己只有當下感覺比較痛，下來之後給防護員檢查、測試動作，狀況已無大礙，今天賽前再守備、跑壘測試一下就好，不是骨頭傷也讓他鬆了一口氣。
林智勝當下虧他老人家，慶幸他還好沒傷到骨頭，王勝偉回應他：「你年紀比我還大，說我老人家。」
王勝偉回去後還看了當時影片，「看影片也覺得有夠痛。」他表示，「想看一下怎麼被打到的，下次攻擊那個位置的球要注意一下。」
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