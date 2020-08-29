日職／104球、7.2局都寫新高 張奕挨轟吞敗投

效力歐力士隊的台灣投手張奕，今天先發出戰羅德隊，投7.2局失4分皆為責失分，被洋砲馬丁（Leonys Martin）敲出兩分砲，歐力士終場以1：5輸給羅德，張奕的單場用球數104球和7.2局，都是一軍生涯新高，但承擔本季第2敗，羅德也吞下5連敗。

張奕前一場先發繳出5局無失分好投奪勝，休息六天後再度登板，與羅德二木康太同場爭取本季第二勝。

張奕開賽飆出10上10下，包括5次三振，直到第四局一人出局後，先保送中村獎吾，面對洋砲馬丁，第一球就被敲成中外野方向全壘打，此役被敲的第一支安打，就是一發重傷害的兩分砲，這也是張奕本季在一軍被敲的第二發全壘打。

張奕接著在第五、六、七局都演出三上三下，直到第八局才再次遭遇麻煩，先被菅野剛士敲出安打，靠著犧牲打與和田康士朗安打，進占一、三壘，中村獎吾以高飛犧牲打送回第3分後，張奕退場，留在壘包上的跑者仍算在張奕帳上。

張奕最終共用104球，先發7.2局被敲4安打、失4分，送出6次三振、2次保送，吞下敗投，賽後防禦率升至3.57。