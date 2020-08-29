棒球太子李憲宗獲選棒球名人堂 期許母校南英風雲再起

南英棒球隊出身的李憲宗是台灣棒業發展過程中的靈魂人物，除了拿下亞州最佳投手，打擊率更是傲人，曾創下7成85的打擊率，有棒球太子美譽。李憲宗今年獲選進入台灣棒球名人堂，與吳明捷、郭泰源、莊勝雄成為跨世代4大名投。台南棒球界昨晚慶祝李宗憲登上名人堂，李宗憲期許母校南英棒球隊能風雲再起。

82歲的李憲宗是屏東人，小學就參加棒球隊，一路由仁愛國小、里港初中到南英商工棒球隊，上了南英後，不但是投手，也是最佳的打擊手，是全方位的棒球好手。當時台南有大涼棒球隊，並以南英為班底，高二參加第2屆主席盃社會組比賽，李憲宗打擊率超過5成，拿到打擊獎第2名，隔年主席盃，更創下打擊率7成85紀錄。

1958年李憲宗畢業後進入華南銀行棒球隊，參加第3屆亞洲盃選拔賽，華南拿下冠軍，李憲宗當選國手，並連續打了4屆亞洲盃。其中第6屆亞洲盃在韓國打，中華隊獲得第2名，他主投5場，3勝1和1敗，拿到亞洲最佳投手獎；1967年到日本參加第7屆亞洲盃後，宣布退休。

不過，李憲宗還是持續在打棒球，也打網球，並曾擔任全國網球協會秘書長；1985年率中華軟網隊拿下世界盃男網冠軍，並囊括前4名。他自己也打硬網，參加第1、2屆區運雙打，拿下團體冠軍。