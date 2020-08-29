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棒球／48歲曼尼續戰棒壇 1年合約加入澳職雪梨藍襪

聯合新聞網 / 綜合報導
曼尼獲得澳洲職棒隊伍親睞，以1年合約加入雪梨藍襪。 聯合報系資料照片
曼尼獲得澳洲職棒隊伍親睞，以1年合約加入雪梨藍襪。 聯合報系資料照片

曾在2013年來台加入義大犀牛的前大聯盟重砲曼尼（Manny Ramirez），如今已48歲仍不打算在棒壇言退，今天與澳洲職棒雪梨藍襪（Sydney Blue Sox）簽下一年合約，持續追逐他的棒球夢。

大聯盟官網專欄作家海曼（Jon Heyman）消息指出，曼尼的經紀人塞佩達（Hector Zepeda）幫忙跟藍襪談到了一紙一年短約，其中包含2021年的球隊選項。根據塞佩達說法，曼尼還很能打，揮棒自如，也能擊中球。

曼尼在19年的大聯盟生涯中，9度榮膺銀棒獎，入選12次明星賽，累計轟下555支全壘打，輾轉待過印地安人、紅襪、道奇等隊。曾在2004年幫紅襪打破長年冠軍乾旱，抱回該年度世界大賽冠軍，又於2007年幫紅襪再下一城。可惜2011年藥檢未過慢慢淡出大聯盟。

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