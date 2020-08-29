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我是MVP／用頭腦突破羅力 詹子賢敲回超前分

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
詹子賢敲出2分超前安打。（中信兄弟提供）
詹子賢敲出2分超前安打。（中信兄弟提供）

比賽時間：8/28 星期五（編號第172場）

對戰組合：中信兄弟vs.富邦悍將

MVP ：中信兄弟 詹子賢

單場成績：3打數2安打、2打點，勝利打點。

中信兄弟隊昨天靠著德保拉先發6局失3分、1責失的好投，加上單局5分演出逆轉秀，以5：4擊敗富邦悍將隊，詹子賢選擇用頭腦作戰，從羅力手中敲回超前分。

悍將隊先發羅力前4局壓制兄弟打線，僅被敲2安，不過5局上卻被敲了6支安打，丟掉5分，其中詹子賢的一壘打帶有2分打點，詹子賢表示：「羅力有一定水準，站上去要跟他拚頭腦，有策略地去對付他，也剛好掌握到失投球，才形成安打。」

詹子賢近8場敲安，這段期間累積13安、8打點，手感回歸火燙，關鍵在於8日單場吞下3K的低潮，詹子賢說：「當時手感迷失了，有點慌，有學長跟我說，一年120場，一定會遇到的。」

詹子賢認為自己準備時太過著急，透過看影片、跟總教練、打擊教練討論，找出原因在於，原本會球投出後，手才開始往後移動，現在直接在打擊準備時，就把動作固定在後面，詹子賢說：「做好準備去打，沒有多餘動作。」

詹子賢 羅力 中信兄弟

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