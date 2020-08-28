中職／詹子賢調動作找回手感 德保拉10勝入袋

中信兄弟隊靠著單局6安、攻下5分，以5：4逆轉擊敗富邦悍將隊，拿下三連勝，先發洋投德保拉在隊友火力下，中止個人四連不勝，以10勝、防禦率3.76，穩居聯盟投手「雙冠王」。

德保拉今天先發6局失3分、1責失，另有5次三振，其中2局下被申皓瑋敲出兩分砲，總教練丘昌榮認為，考量到挨轟前還有一次失誤，「整體投起來還不錯。」

除了兩分砲外，德保拉在4局下也遇到亂流，連續兩安加上兩次觸身，丟掉1分，德保拉表示：「之前用曲球沒投過觸身球，當時想用曲球拿下三振，但內角投到有點失投。」

兄弟面對0：3落後，在5局上趁著羅力不穩，展開反擊，一出局後，陳家駒、王勝偉接連敲安，接下來王威晨一壘打一分打點、周思齊二壘打兩分打點，詹子賢的一壘打再敲回兩分，超前比數。

總教練丘昌榮認為，羅力控球好，其實不好對付，這一局是關鍵，詹子賢也同意，「羅力在中職投這麼久，有一定水準，站上去要跟他拚頭腦，有策略地去對付他，也剛好掌握到失投球，才形成安打。」

9局下悍將隊最後反攻機會，申皓瑋雖從兄弟隊守護神李振昌手中敲出陽春砲，生涯首次單場雙響砲，不過李振昌靠著兩次三振、一次飛球出局，守住一分差勝利。

詹子賢今天敲出2安、2打點，獲選MVP，目前連7場敲安，這段期間累積13安、8打點，手感回歸火燙，詹子賢認為原因在於8日單場吞下3K的低潮，「當時手感迷失了，有點慌，有學長跟我說，一年120場，一定會遇到的。」

詹子賢認為自己準備時太過著急，透過看影片、跟總教練、打擊教練討論，找出原因在於原本會球投出後，手才開始往後移動，現在直接在打擊準備時，就把動作固定在後面，詹子賢說：「做好準備去打，沒有多餘動作。」