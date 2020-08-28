中職／隔近1個月回台南 獅隊獵猿三連勝

統一獅隊結束近1個月的環島比賽，今晚回到台南主場迎戰樂天桃猿隊，以8：3拿下勝利，拿下三連勝，續居下半季戰績第一。

猿隊2局上靠郭嚴文的陽春砲先馳得點，不過獅隊在4局下回敬一個5分大局，郭阜林先敲二壘打，陳鏞基從王溢正手中敲出左外野兩分砲，反以2：1超前，林祐樂又在兩出局、一二壘有人時，一棒掃出外野三分砲，分數拉開到5：1。

猿隊雖然5局上多添2分，不過獅隊8局下繼續開火，陳傑憲在一二壘有人時的二壘打，帶有1分打點，林祖傑再補上一支安打，送回壘上跑者，再拿2分。林祖傑也以3安打、2打點的表現，獲選單場MVP。

獅隊新洋投泰迪本季首次在一軍出賽，投完5局用了83球退場，其中有51顆好球，被敲4支安打，失3分，送出4次三振、2次四壞，在火力支援下，收下首勝。