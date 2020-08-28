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日職／宋家豪飆152公里無失分 王柏融代打未敲安
日本職棒兩名台將同日出賽，樂天隊投手宋家豪中繼1局無失分，飆出本季最速的152公里球速，火腿隊野手王柏融則是代打上場，敲出滾地球出局。
樂天今天以2：1擊敗西武隊，宋家豪在7局上登板，先三振森友哉，再讓中村剛也敲出滾地球出局，接下來面對洋砲史班根伯格（Cory Spangenberg），投出本場最快的152公里球速，最終用變速球讓史班根伯格揮空三振。
宋家豪總計投了14球，1局送出2次三振，拿下中繼成功，連續3場出賽都無失分，防禦率降至5.25。
火腿先發投手金子弌大只投1局就丟掉5分，接手的牛棚提油救火，前兩局打完就以1：7落後，王柏融在8局上、兩出局一壘人時代打，0好2壞時面對軟銀隊加治屋蓮147公里的直球，敲出二壘方向滾地出局，打擊率下降至1成19，火腿最終以1：9落敗。
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