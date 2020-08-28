牛棚左投少／實力至上 投手類型不是重點

中職近年來「左投剋左打」已非顯學，四隊目前一軍成員中，僅有三名左手牛棚投手，分處富邦悍將隊、中信兄弟隊，兩隊教練吳俊良、林恩宇都認為，重點不是投手類型，而是如何使用。

悍將隊除了有左投賴鴻誠，還有側投的林羿豪、林晨樺，牛棚投手樣態多元，不過投手教練吳俊良說：「誰可以就誰上，沒有說一定要是左投或側投。」

吳俊良跟總教練洪一中的共同看法是，投手傾向以控球好的為主，投手的類型不是重點，吳俊良也舉例，張瑞麟雖是罕見的左手低肩側投，但不會急著將他升上一軍，「先在二軍培養他的投球強度為主，看狀況適時的拉上來看看。」

兄弟擁有兩名牛棚左投，不過牛棚教練林恩宇認為，牛棚投手各有不同角色，但能否剋制左打，還是要看選手自身的本事，而如何使用這兩名左投，則依總教練、投手教練安排。

兄弟陣中兩名左投，剛升上一軍的鄭佳彥，成績比二軍時好上不少，林恩宇認為，差別在於心態有沒有準備好，「這比能力更重要，目前看來，鄭佳彥的心態有準備好。」而彭識穎成績雖比去年進步，不過林恩宇認為，細膩度還有進步空間。