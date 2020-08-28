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牛棚左投少／解決左打是課題 彭識穎做好本分

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
中信兄弟投手彭識穎。 報系資料照
中信兄弟投手彭識穎。 報系資料照

中職四隊目前一軍成員中，僅有三名左手牛棚投手，中信兄弟隊就占了2名，彭識穎的成績與去年相較進步不少，剛從二軍上來的鄭佳彥也有好表現。

中職近年來牛棚左投都很稀少，彭識穎表示，身為左投，自然也想穩定的解決左打，「不過近年來好的打者，也剛好是左打居多，如何去解決他們，成為我們的課題。」

彭識穎今年對左打被打擊率2成67，跟對右打的4成39相比，有明顯差距，鄭佳彥目前在一軍出賽4場尚未失分，唯一被敲的一安是被右打的郭阜林敲出。

左投身分如今在牛棚不算吃香，如何卡位？彭識穎說：「我的位置不到顯眼，但教練交代的任務都有完成，不用燒到勝利組投手。」今年多半在比賽落後時上場，不過21日的延長大戰投了2局，守住平手局面。

前兩年彭識穎合計僅在一軍投了11局，今年還沒打完，已投了26.2局，彭識穎認為，賽前的投手會議中提供的情蒐資料，對自己幫助很大，「會去想打擊習性、策略。」不過他也苦笑了一下，「但還是會失投啦，還不到爐火純青。」

彭識穎 牛棚 中職

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