牛棚左投少／打者在進步 賴鴻誠想發揮以左剋左

中職近年來「準備左投對付左打」的想法已非常態，四隊目前一軍成員中，僅有三名左手牛棚投手，富邦悍將隊賴鴻誠是其中一員，他仍有夢想，「把優勢拿出來，讓大家知道，左投是可以剋左打的。」

賴鴻誠今年防禦率6.64，與去年的7.09相比略降，被上壘率進步更多，從去年的1.82下降到今年的1.38，賴鴻誠表示：「去年比較是投給對方打的模式，今年教練團有要求我，遇到危機要用三振去處理，比較有殺傷力。」

細看本季，賴鴻誠在上半季防禦率高達10.00，下半季卻下降到3.97，被上壘率更僅有0.97，賴鴻誠表示：「剛開季還在調整球路、尾勁，到了上半季尾聲開始，教練團要求我控場能力要更好。」

中職今年先發左投多，牛棚卻少見左投手，賴鴻誠認為，原因在於各隊中心打線左打多，「打者有在進步，左投未必能夠有效剋制。」

左投在牛棚的優勢不再明顯，賴鴻誠認為，重點在於做好準備，把握住每一次登板的機會，「左投對左打還是有一點優勢，把一點優勢放到最大，讓大家知道，左投是可以剋左打的。」