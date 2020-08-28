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北市棒協借場地沒用還涉營利 體育局成立專案小組要查

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
北市體育局接獲民眾檢舉，士林區百齡河濱公園棒球場由北市棒球協會認養，平日比賽因疫取消卻未釋出，假日開有收費的棒球訓練常態班，涉及營利爭議。圖／台北市體育局提供
北市體育局接獲民眾檢舉，士林區百齡河濱公園棒球場由北市棒球協會認養，平日比賽因疫取消卻未釋出，假日開有收費的棒球訓練常態班，涉及營利爭議。圖／台北市體育局提供

北市體育局接獲民眾檢舉，士林區百齡河濱公園棒球場由北市棒球協會認養，平日比賽因疫取消卻未釋出，假日開有收費的棒球訓練常態班，涉及營利爭議；北市體育局表示，協會確實有借場地但沒用，營利部分已成立專案小組調查，若查證屬實，將終止認養契約，預計下個月會完成調查。

北市河濱運動場地多，由於管理人力有限，場地建立「認養機制」，每2年開放由民間協會申請認養，成功認養後，每三個月會有12天可指定時間用場地，通稱為「認養日」，但北市棒協以比賽名義租借百齡河濱公園棒球場，上月接獲檢舉，表示場地沒人用，7月3日派員查核確有此事，8月5日發文要求協會應把場地釋出給他人借用，但8月17、20日前往察看，場地都還是沒人用，今早已發文協會，要求10天內陳述意見，若查證屬實，將停權3個月。

若為球場認養單位，須協助維護草皮跟場地，體育局也回饋每3個月可任選12天有優先使用權，但北市棒協卻在認養日舉行棒球訓練常態班，由於有收費，恐涉及營利，體育局表示，已邀集政風單位組成專案小組，日前已發文要協會說明，若查證屬實，將終止認養契約，認養日也會被取消。

台北市棒球協會理事長陳文尚強調，原本3月要辦台日棒球交流賽，疫情關係不斷延宕，後來改辦原鄉盃，相關時段若沒有比賽，就會開放讓周邊三級棒球隊練習，如合庫、社子國小、陽明高中和北市大等8支隊伍，絕對沒有占用場地。

至於常態班收費爭議，陳文尚表示，現在少子化嚴重，家長不放心直接把孩子送入體育班，因此才開設常態班讓學生參與，協會也自聘6名教練與2名職員，「知道不能收場地費，但不清楚教練費也不行」，他強調，所有收費都是要給教練，並沒有營利。

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