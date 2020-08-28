中職／各隊搶留好洋將 羅力條款待討論

中信兄弟隊今天宣布確定今年球季四名洋投人選，近期將註銷洋投萊福力，不過仍提出延長合約至明年球季，如果「羅力條款」通過，萊福力也有機會受惠。

萊福力今年出賽9場、8場先發，拿下6勝1敗，防禦率3.94，成積不錯，但受到肩膀傷勢影響，7月11日降下二軍，前兩年萊福力也都貢獻7勝、10勝的成績，讓兄弟球團決定續留。

劉志威表示，洋將願意在這邊投一段時間有很多原因，像是對台灣的文化是否熟悉、家人是否支持，長期下來能增進對中職的了解，「既然目前中職有四洋投的空間，希望今年先留下一名穩定的洋投，為明年球季備戰。」

洋投羅力就是長留台灣的代表，今年來台第七年，富邦悍將球團去年底在提案，盼比照日職，洋將一軍資歷滿七年，就能視為本土球員，但未達成共識，至今領隊會議仍有討論，但沒結果。

萊福力在中職已累積三年資歷，明年又獲提前續約，羅力條款若通過，萊福力也有機會適用。

對於領隊會議針對羅力條款的討論，劉志威表示，不便透露各隊的傾向，但既然有不同意見的討論，就仍要尋求共識，「下次會議再談，代表雖然還沒通過，但也還沒否決。」