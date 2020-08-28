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日職／29日先發戰羅德 張奕：壓制每名打者

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
張奕。 擷圖自畫面
張奕。 擷圖自畫面

日職歐力士隊台灣投手張奕預計明天（29日）先發出戰羅德隊，他在接受日媒「daily」訪問時表示，希望帶著前一場先發「壓制每名打者」的心情，登板投球。

張奕在22日對上西武獅隊，繳出5局無失分、6次三振的好投，拿下本季首勝，似乎在台灣也掀起了不小話題，張奕表示：「或許有些話題吧，父母有傳給我看一些新聞。」

休息6天後，要迎來第三次先發，張奕表示，隨著前兩次先發，身體已經漸漸習慣，投完對西武的比賽後，只花2天時間就恢復得差不多，「現在帶著好感覺去迎接比賽。」

然而今年歐力士對羅德處於劣勢，12場比賽戰績是1勝1和10敗，張奕表示，自己不會注意這些，只是專注在自己的投球上，「相信自己的投球，投就對了。」

至於特別警戒的打者？張奕表示，羅德的馬丁（Leonys Martin）會注意，但每個人都很會打，第一場先發專注在對付柳田悠岐，結果反而輸球，這次會記取教訓，「以對西武時的心情，去壓制每一名打者。」

張奕 西武獅 羅德

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