中職／兄弟將註銷萊福力 續約到明年專心養傷

中信兄弟隊今天宣布，萊福力因傷勢趕不及在「921」的洋將抉擇大限前復出，球團決定近期將他註銷，提前確定四洋投最終人選，領隊劉志威表示，考量萊福力對球隊貢獻，延長合約至明年，今年剩下時間專心復健。

萊福力因肩膀發炎下二軍後，三周前雖然已經好了九成，開始丟球，但不在正常進度內，劉志威表示：「加上復健賽，能不能在921之前恢復到百分百？我們比較保留一點。」

由於目前雷艾斯在二軍表現不錯，兄弟總教練丘昌榮表示，預計下周讓雷艾斯在二軍再投一場後，再評估上一軍時間點，兄弟球團評估，屆時為了拉上雷艾斯，會將萊福力正式註銷。

萊福力原本合約僅到8月31日，劉志威表示：「今年是受到傷勢關係，但因為對球隊的貢獻，會將他的合約延長到球季球季結束，也給明年合約，這段時間就在二軍復健、投球，安心養傷，我們也可以知道他的進度、狀況。」

至於明年合約期限，劉志威表示，目前只提了大概的價錢，時間還沒談，但已經提出合約，細節還要再跟經紀人談，「但彼此有共識。」

劉志威也轉述萊福力的想法，他感謝球隊的肯定，今年貢獻比以往少一點，也感到很不好意思，但他很喜歡台灣，也感謝球隊的照顧，讓他能在台灣持續復健。