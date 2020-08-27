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日職／王柏融代打敲安首打點進帳 火腿遭逆轉

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
王柏融。 擷圖自畫面
王柏融。 擷圖自畫面

日職火腿隊台將王柏融今天以代打身分上陣，在8局敲出一壘打，本季首打點進帳，而且點燃球隊攻勢，該局攻下3分，逆轉比數，不過火腿最終仍在9局下敗給山川穂高的再見安打，以7：8落敗。

火腿以4：6落後進入8局上，在一出局、一二壘有人的關鍵時刻，王柏融上場代打宇佐見真吾，面對蓋瑞特（Reed Garrett）投出的158公里速球，敲出一壘打，貢獻一分打點，將比分追近到5：6。

王柏融前一次出賽在23日對戰樂天隊，在3局敲出二壘打，為本季首支長打，中止連18打數無安打低潮，今天延續好手感，連兩場出賽都敲安，打擊率也上升到1成22。

王柏融靠著滾地推進上二壘後，被換下場，由杉谷拳士代跑，大田泰示適時敲安，追平比分，隨後西川遙輝再補上一支安打，攻下該局第3分，逆轉為7：6。

不過9局下西武隊最後反攻，在1出局後攻占滿壘，今天曾敲出兩分砲的山川穂高上場打擊，敲出左外野安打，帶有2分打點，以8：7告捷。

王柏融 火腿

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