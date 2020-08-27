中職／改掉高抬腿 陳傑憲破下半季小低潮

統一獅隊陳傑憲的打擊調整能力，被自家打擊教練劉育辰評價聯盟第一，陳傑憲也透露今年賽季做出的一個小改變，放低原本的高抬腿打擊準備姿勢，讓自己更能應變投手節奏。

陳傑憲目前以132安、3成86打擊率，在安打、打擊率榜都排名第一，不過今年下半季剛開始曾遇到小低潮，3場比賽、14打數僅敲出1安，陳傑憲很快找到問題癥結。

「投手對我的時候，投球節奏會改變，忽快忽慢。」陳傑憲說：「可能是因為針對我原本高抬腳的準備方式，讓我在節奏上有點難掌握。」

從7月30日開始，陳傑憲作出修正，改變在日本就讀高中時期保持至今的高抬腳準備模式，將抬腳幅度降低，更能快速應變投手的來球，打出一波連10場安打的好手感，近期則是連6場敲安。

而幅度降低後不一定保持一致高度，陳傑憲說：「主要是看當下的律動。」

雖然做出姿勢調整，不過陳傑憲認為只是「小變化」，重點的打擊發力還是維持相同，訓練上也比照去年，維持一貫的模式才是保持手感的關鍵。

高打擊率，讓陳傑憲今年擔任第一棒也有好成績，雖然長打比不上隊友蘇智傑、林安可，不過陳傑憲說：「今天我是第一棒，不會想要打長打，目標就是上壘，讓後面中心棒次去攻擊。」