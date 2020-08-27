中職／下個千安百轟百盜 陳鏞基看好蘇智傑

昨晚成為中職第8位生涯「千安百轟百盜」球員後，統一獅隊陳鏞基看好自家球隊中，蘇智傑會是下一個達陣成員，雖然高國慶僅差盜壘，不過陳鏞基笑說：「以他的差距，還是算了吧。」

陳鏞基昨天在第3局盜壘成功，完成生涯第100盜，以1015安、111轟、100次盜壘，締造中職少數人才能擁有的「千安百轟百盜」，他在賽後透露，自己完成這個里程碑，是希望能夠給年輕人一個目標去追尋。

蘇智傑目前470安、93轟、54盜，除了百轟外都還有些差距，不過26歲的年紀，會是挑戰紀錄的最大本錢，陳鏞基也說：「以智傑目前的成績、全壘打數字來看，應該是最有機會的，而且他在壘上的侵略性也很強，比較看好他。」

獅隊其實還有高國慶、潘武雄都已完成達成千安百轟「聽牌」，潘武雄83次盜壘雖不遠，但近年來盜壘次數不多，而高國慶生涯僅32次盜壘成功，陳鏞基認為，高國慶要達成百盜，「應該不太可能。」

陳鏞基認為，蘇智傑只要保持健康，千安百轟百盜不會是太大問題，他也分享自己在生涯後期如何照顧身體，「比賽完會透過按摩、泡冷水、營養補充等方式去恢復，畢竟已經不是20來歲了。」

除了賽後恢復，陳鏞基也盡量保持一天三餐的規律，「回到南部因為要送小孩上學，都會早起，就吃一點簡單的，這樣中午到球場就不用吃太多，吃太飽練習反而會昏昏沈沈的，客場也盡量保持這個規律。」