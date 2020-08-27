中職／替羅國龍開轟開心 高國輝也有點小抱歉

昨晚富邦悍將隊對統一獅隊之戰，是「高家三兄弟」本季首次同場出賽，也有著奇妙緣份，高國輝先在3局眼看著羅國龍的全壘打從自己頭上飛過，8局換他敲出安打，跳出羅國龍的手套，對於這兩次狀況，高國輝說：「都很開心啊。」

羅國龍因足底筋膜炎關係，開季從二軍出發，直到8月19日才回到一軍，昨天在3局轟出的2分砲，越過左外野，目視著球出牆的高國輝表示：「之前都有透過電話了解他的狀況，那支全壘打是他本季第一支安打，當下很替他開心，只是希望不要打我們就好。」

而8局換高國輝反擊，敲出的中外野強勁飛球，讓向後奔跑的羅國龍來不及接殺，球碰到手套後又落地，形成二壘打，高國輝說：「那球可能他手套有點太早拿起來，來不及夾穩，就彈出來。」

高國輝當下站在二壘，忍住想笑的表情，特別向中外野稍微舉手致意了一下，高國輝笑說：「被鏡頭拍到了，因為他開轟繞壘的時候，也有跟國麟還有我致意。」

獅隊總教練林岳平賽後也特別針對這次守備，提醒羅國龍要更加注意，高國輝笑說：「不好意思害他被約談啦，不過那一球外野手要接不容易，可能他剛回來，再過幾場就正常了。」

昨晚的全壘打，讓羅國龍中止一軍前10打數無安打的乾旱期，高國輝也有類似經驗，「去年我的第一支安打，也是全壘打，希望這一支全壘打，能夠讓他放開手腳，表現出自己應有的球技。」

高國輝去年開季狀況也不好，打了6場、連12打數無安打就下二軍調整，不過回到一軍首戰就開轟，高國輝說，近幾年開季「慢熱」成為常態，「今年其實也是，只是因為疫情關係，比賽延後開打，剛好比較有接上。」