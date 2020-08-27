中職／泰迪28日主場開箱 林岳平：能力不輸猛威爾

統一獅隊今天與富邦悍將隊之戰因雨延賽，總教練林岳平不希望打亂原有布局，明天回到台南主場，將派出新洋投泰迪迎戰樂天桃猿隊，今天先發投手「嘟嘟」潘威倫則可能延至周日，與施子謙擇一先發。

「還是照原本輪值走。」林岳平表示：「明天泰迪，周六猛威爾，嘟嘟會順延到周日或下周，周日可能是嘟嘟或施子謙其中一位。」

泰迪本周一曾在二軍先發，林岳平與教練團討論後，因不希望將他排在周日，反而影響現有輪值，選擇讓他扛起周五先發任務，泰迪本人也認為自己周五先發沒問題。

選擇泰迪升上一軍先發，林岳平表示：「主要考量是，他是現階段相對比江辰晏好的投手。」由於中間只休息三天，林岳平也說：「不會預設他的投球數，只希望用好的狀態，盡量延長局數。」

泰迪在二軍投了2.1局，被敲2安，失2分（1責失），另有4次三振、3次四壞，林岳平觀察下來，認為泰迪的能力不輸猛威爾，「兩個人差在經驗，猛威爾好一點，因為年紀還有在美職的經驗有差。」

隨著猛威爾、泰迪陸續開箱，加上原有的布雷克，獅隊下半季三洋投逐漸到位，有望擺脫上半季輪值不固定的困擾，林岳平表示：「有穩定的洋投，動盪當然會變小，但還有兩個輪值的位置，本土投手也是要站出來。」