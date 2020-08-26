中職／7局飆10K 布雷克感謝羅里奇球探報告

統一獅隊先發投手布雷克繳出來台代表作，投7局僅失1分，還送出生涯新高的10次三振，幫助球隊以6：3擊敗富邦悍將隊，布雷克賽後笑說：「要謝謝羅里奇的球探報告。」

布雷克今天僅被敲4支安打，除了4局下被張進德、蔣智賢敲安丟掉1分外，未再失分，布雷克表示，「這是第一次遇到悍將隊，所以有先問羅里奇的意見，還有就是相信捕手林祐樂的配球。」

布雷克與羅里奇交流悍將隊打擊特色，得知對手是一打順就會不斷敲出安打的球風，「所以我就是盡量攻擊，侵略性的投球，去搶好球數，第一局落後外，其他都有取得球數領先。」

這是布雷克來中職先發4場中，第二次投滿7局，布雷克表示，可能因為過去在韓職的表現，讓外界擔心自己的續航力，不過今天的表現已經證明自己，只要每一局控制不要投太多顆球，加上守備幫忙，就可以吃下長局數。