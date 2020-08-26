中職／千安百轟百盜達陣 陳鏞基想為年輕人立目標

統一獅隊陳鏞基今天對上富邦悍將隊，面對左投邦威、阻殺率超過4成的捕手林宥穎的搭擋下，依然完成生涯百盜，陳鏞基表示，邦威看管一壘時的動作其實不好分辨，「主要是抓他的心態，用拚的。」

陳鏞基今晚3局上敲出安打，2出局後盜向二壘成功，完成生涯第100次盜壘，成為中職史上第8位達成千安百轟百盜的球員，全場球迷為他獻上掌聲。

陳鏞基表示，當下心情當然開心，「因為這個紀錄，不是每個人都可以達成，也希望做給年輕人看，給他們一個目標。」

左投加上鐵捕，這樣的組合對跑者來說，其實不好抓時機，陳鏞基表示，邦威有在顧一壘，動作不好抓，但自己猜測他的投球心態，加上一壘教練也給予一些意見，所以大膽起跑。

以37歲又44歲之齡完成百盜紀錄，陳鏞基打破中職球員最年長百盜紀錄，他說：「自身保養很重要，有健康的身體，才可以拚紀錄。」

能夠為自己留下個人里程碑，也是中職難得紀錄，陳鏞基要感謝從小到大帶過自己的教練，包括現在統一獅隊教練，還有當年將他簽進水手隊的球探吉米（Jamey Storvick），他說：「要完成這個紀錄，打擊、跑壘等都缺一不可，所有教練都很重要。」