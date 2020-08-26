中職／布雷克7局飆10K 獅隊擊敗悍將

統一獅隊洋投布雷克今晚對上富邦悍將隊，繳出7局失1分、10次三振的本季代表作，幫助球隊以6：3獲勝，續居下半季戰績第一，也拉開與第二名悍將隊的勝差。

獅隊先發投手布雷克變身三振行投手，今天投7局，僅在4局下被張進德、蔣智賢敲安丟掉1分，總計被敲4安，送出10次三振是個人本季新高，而布雷克本季前三場先發合計也僅送出11次三振。

獅隊打線先在2局上2出局後，由羅國龍靠著失誤上壘，接下來陳重廷保送，唐肇廷二壘打敲回第1分，陳傑憲滿壘時敲一壘打再添2分。

羅國龍則在3局上敲出2分砲，將比數拉開到5：0領先，這發全壘打也是羅國龍本季首安，中止自19日傷癒歸隊以來，連10打數無安打的乾旱期。

羅國龍送回的跑者，是在該局先敲安、再靠盜壘站上二壘的陳鏞基，陳鏞基達成生涯百盜，成為中職第八名「千安百轟百盜」的成員，37歲完成百盜則是本土年紀最大紀錄。