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中職／蘇緯達逆轉三分砲 米蘭達中止悲情
中信兄弟隊在洋投米蘭達6局失3分的優質先發表現下，加上蘇緯達逆轉三分砲，今晚在洲際球場以5：3擊敗樂天桃猿隊，拿下二連勝，也賞給猿隊三連敗。
米蘭達上次奪勝已是7月5日，今天先發6局被敲8安，丟掉3分，另有9次三振、3次四壞，好表現也等到隊友支援，取得個人下半季首勝，中止連5場先發不勝的局面。
兄弟雖然在1局下就率先得分，不過2局上被猿隊接連敲安，反以1：3落後，在6局下展開反攻，開局詹子賢、周思齊敲安後，蘇緯達接著轟出全壘打，三分砲逆轉局面，7局下詹子賢再補上一發陽春砲。
詹子賢近期手感不錯，今天4打數3安打，有1打點、2得分，而自19日開始，連6場敲安、連2場開轟，這6場比賽敲出11支安打，包括3發全壘打。
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