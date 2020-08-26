日職／吳念庭本季首安二壘打 宋家豪連2場無失分

日本職棒西武獅隊今天以5：8敗給火腿隊，西武隊台將吳念庭在3局下敲出本季首安，而且是一支二壘打，總計3數1安打，本季打擊率為0.091；樂天隊台將宋家豪後援1局無失分，連2場未失分。

吳念庭今天擔任先發第二棒、游擊手，第一局的首打席敲出一壘滾地出局，第三局再次上場打擊，面對2出局、一壘有人，吳念庭將杉浦稔大的142公里速球掃到中外野，敲出全壘打牆，形成二壘打，本季首安出爐，隊友也為他大力鼓掌慶賀。

吳念庭在5局下敲出一壘滾地出局後，在6局下西武發動單局5分攻勢時被洋砲梅西亞（Ernesto Mejia）代打換下場，不過梅西亞吞下三振出局，成為最後一個出局數。

這是吳念庭本季第17場出賽，也中止連10打席、9打數無安打的乾旱期，打擊率0.091，另有3次三振、1次四壞保送，火腿隊台將王柏融則未出賽。

樂天隊今天以0：2敗給羅德隊，台將宋家豪在9局上登板，投1局無失分，用15球送出三上三下，未被敲安，還有1次三振，中止連4場失分後，目前連2場未失分，防禦率下降到5.48，最快球速149公里。