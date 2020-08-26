中職／千安百轟百盜第八人 陳鏞基百盜年紀破紀錄

統一獅隊陳鏞基今天在新莊棒球場對上富邦悍將隊，3局上敲出安打後成功盜上二壘，生涯第100次盜壘達陣，晉升聯盟「千安百轟百盜」俱樂部第八人。

陳鏞基今天擔任第四棒、指定打擊，3局上從先發投手邦威手中敲出安打，在2出局後盜向二壘成功，完成生涯第100次盜壘，全場球迷為他獻上掌聲，陳鏞基隨後也靠著隊友羅國龍的全壘打回到本壘得分。

陳鏞基成為中職史上第24位完成百盜的球員，以37歲又45天之齡，締造年紀最大的本土百盜紀錄，前紀錄保持人為獅隊前輩陳連宏，他在2009年4月10日對興農牛隊之戰，跑出生涯百盜，當時年紀為35歲7個月又8天。

陳鏞基原本有機會提前達陣，23日對戰中信兄弟隊，在7局發動盜壘被判出局，獅隊提出挑戰後仍維持原判，多等2天，仍然成為繼張泰山、黃忠義、陳連宏、彭政閔、林智勝、劉芙豪及本季的張志豪之後，史上第八位達成千安、百轟、百盜的球員。