中職／熬過春訓難關 李宗賢專注度提升

富邦悍將隊李宗賢今年轉任第一棒後打出好成績，也成功卡住先發位置，出賽頻繁之下，精神卻比過往更好，李宗賢歸功於春訓時累積的體能資本，能夠幫助自己維持整場專注度。

李宗賢本季出賽77場，打席數已屆個人生涯第三多，距離最多的一年也只差23打席，體能上卻沒有感受到太大負擔，李宗賢表示：「春訓那時候很累，有熬過去，以往在7、8、9局的時候精神較難集中，有點小暈，但現在一整場幾乎都能專注。」

比賽專注度提升，有助於李宗賢降低表現起伏，本季3成11的打擊率維持到年底將是個人新高，單季百安也差1支達陣，將是生涯初體驗。

李宗賢下半季專心打第一棒後，打擊率是3成48，除了當第一棒打數多，有更多機會吸取經驗外，李宗賢認為：「想法也比較簡單，賽前會提前讓自己準備好心態、策略，儘快進入狀況。」

賽前李宗賢通常都會提早到球場，簡單伸展後，開始進行T座打擊練習，李宗賢認為，提早開始熱身這點，對自己有幫助，能夠維持感覺，一周仍有幾次體能訓練，以維持體能為主。