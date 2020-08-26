中職／牛棚近5戰表現佳 林岳平擔心耗損浮現

統一獅隊在先發缺人手的情況下，近五戰打出3勝1敗1和的戰績，牛棚扮演重要關鍵，這5場比賽就負擔28局，比先發的22局還多，總教練林岳平表示，上周雖然順利度過，「就怕有什麼演變，這周如何還不知道。」

獅隊先發近5戰防禦率7.77是四隊最高，不過牛棚防禦率4.50卻是最低，林岳平表示，原本就有預期，從花蓮那周開始的兩周會比較困難，雖然牛棚繳出不錯的成績，「但一定有耗損，後面有可能出狀況。」

如何控管投手能夠健康出賽是下個課題，林岳平說：「有跟投手教練討論這一塊。」獅隊本季找來外籍教練納瓦洛擔任投手教練，採取美式方法控管牛棚，會分配投手的出賽、下場時機。

林岳平表示：「有些人雖然出賽數很高，但其他人也不會差太多，這點也是因為他有深入去瞭解投手的特性。」

牛棚投手中，傅于剛是一大亮點，出賽數、投球局數都超過去年，不過今天賽前防禦率為3.05，跟去年7.39相比進步許多，林岳平表示，傅于剛過去因傷勢關係，無法穩定出賽，今天找到固定的角色，也都能完成交辦的任務，「球隊必須有他。」