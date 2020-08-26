中職／遞補江辰晏空缺 獅隊新洋投泰迪將開箱

統一獅隊日前將江辰晏下放二軍，一軍輪值空缺預計由新洋投泰迪遞補，本周很有可能就升上一軍，泰迪24日在二軍初登板時，就已吸引他隊球探到場情蒐，總教練林岳平表示：「他的狀況目前比江辰晏穩定，所以做出這個決定。」。

江辰晏近兩場先發，分別投1.1局失6分、投2局失4分，中間還有中繼1局失3分，無法吃到該有局數，在22日被下放二軍，林岳平表示，江辰晏並無受傷，只是因為這兩周出賽，都投不滿3局，也間接影響到牛棚的戰力，希望他到二軍調整一下。

江辰晏下二軍後，空出的一軍輪值，預計由洋投泰迪補上，泰迪自15日隔離出關，22日在二軍首次登板，對富邦悍將隊投2.1局，被敲2安，失2分（1責失），另有4次三振、3次四壞，另有1次觸身，最快149公里，均速約在143、144公里。

泰迪在二軍登板一共投了59球，僅34顆好球，林岳平表示，雖然好壞球比不理想，但以猛威爾的例子來看，在二軍的數據不代表一軍表現，而泰迪的球速跟之前球探回報的差不多。