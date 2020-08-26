中職／中信兄弟簽下7新秀 宋晟睿簽約金380萬元

中信兄弟隊今天一口氣宣布與7名選秀新人完成簽約，今年季中選秀一共9名新成員中，只剩第一指名的余謙尚未與球團達成共識，而第七指名的劉嘉益因體檢未通過，無法與之簽約。

中信兄弟今天發布新聞稿表示，與7位新秀皆與球團完成簽約並進入體檢程序，待體檢通過後將披上黃 衫，與兄弟們一同奮戰，中信兄弟球團也祝福劉嘉益日後將有更好的發展。

二刀流的「火球男」宋晟睿來自平鎮高中，18歲，右投右打，獲中信兄弟第二指名青睞。球團給予宋晟睿380萬元簽約金肯定，一軍月薪8萬、二軍月薪6萬，另有激勵獎金80萬元。

來自普門中學的內野手馬鋼，18歲，右投右打，獲中信兄弟第三指名選入。 球團給予馬鋼320萬簽約金肯定，一軍月薪8萬、二軍月薪5萬，另有激勵獎金60萬元。

第四指名的林志綱內外野兼修，來自國立台灣體育運動大學，21歲，右投左打，球團給予林志綱240萬簽約金肯定，一軍月薪9萬、二軍月薪7萬，另有激勵獎金60萬元。

以野手身份投入選秀的林吳晉瑋，獲中信兄弟第五指名選入，將以捕手身份養成，林吳晉瑋也成為中職首位綠島出身的球員。來自穀保家商的林吳晉瑋，18歲，右投左打，球團給予林吳晉瑋170萬簽約金肯定，一軍月薪8萬、二軍月薪5萬，另有激勵獎金100萬元。

來自遠東科大的黃韋盛，21歲，右投右打，雖於去年選秀會落選，但並不氣餒，今年再度參加中職新人測試會，得到職棒教練團的推薦獲得選秀會資格，並獲中信兄弟以第六指名選入。球團給予黃韋盛70萬簽約金肯定，一軍月薪9.5萬、 二軍月薪7萬，另有激勵獎金120萬元。

第八指名的投手曾家鋐來自南華大學，今年度中職二軍交流盃賽效力於台南市成棒隊，23歲，右投右打，球團給予20萬簽約金肯定，一軍月薪9.5萬、二軍月薪7萬，另有激勵獎金80萬元。

第九指名的外野手劉貴元與馬鋼一樣來自普門中學，18 歲，右投左打，曾參與2018中國信託贊助之中華職棒專業棒球訓練營，球團給予20萬簽約金肯定， 一軍月薪7萬、二軍月薪5萬。

值得一提的是，劉貴元為已故總教練徐生明在故鄉成立的「美濃少棒-十年培育計畫」中，第一位進職棒的球員，劉貴元也將20萬簽約金全額捐贈給「中華民國徐生明棒球發展協會」，以感念徐生明總教練，也期盼能培育更多優秀棒球人才。