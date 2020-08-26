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中職／不一樣的大餅劇場 統一獅今年怎麼了？

聯合新聞網 / Tzuyi
林岳平過去球員時代曾有著名的「大餅劇場」，考驗球迷的心臟。他今年接任獅隊總教練後，則是幫助獅隊從一路被看衰到現在戰績領先，對球隊規劃頗有一套，新的「大餅劇場」換成讓對手時時提心吊膽。 聯合報系資料照片
林岳平過去球員時代曾有著名的「大餅劇場」，考驗球迷的心臟。他今年接任獅隊總教練後，則是幫助獅隊從一路被看衰到現在戰績領先，對球隊規劃頗有一套，新的「大餅劇場」換成讓對手時時提心吊膽。 聯合報系資料照片

中華職棒下半球季開打後，戰績表上意外呈現與上半季截然不同的排序，拋下彩帶的中信淪為墊底球隊，原本B段班的統一及富邦，則暫居領先地位。其中最神奇的當屬獅隊，下半季團隊防禦率僅排聯盟倒數第二，打擊與守備更是墊底，現在戰績竟居於首位。最近還接連出現在落後7分卻能追平的情況，球隊戰鬥力十足。

更有趣的是，中信上半季對戰統一取得16勝4敗的8成勝率，是能夠封王的最大關鍵。然而到了下半季，統一目前對戰中信竟然是7勝1和2敗，還一度6連不敗，讓雙方處境對換。讓人不禁好奇，以林岳平為首的獅隊教練團，是如何將球隊變身為常勝軍？

找出牛棚勝利方程式

獅隊牛棚原本是非常不穩定，經歷上半季的風風雨雨後，現今已找出許多可用之兵，包括東山再起的林其緯(左)及傅于剛。 聯合報系資料照片
獅隊牛棚原本是非常不穩定，經歷上半季的風風雨雨後，現今已找出許多可用之兵，包括東山再起的林其緯(左)及傅于剛。 聯合報系資料照片

上半季獅隊因為洋將狀況不佳，投手教練特意減少他們用球數，希望可以稍作保護。然而這個善意卻讓牛棚崩盤，幾乎場場登板的林航、劉軒荅等防禦率高到嚇人，幾乎無法守成。原本期待可以頂上長中繼的林煜清，以及曾是中繼王的邱浩鈞也不堪重用，牛棚的濫用影響了戰績。

不過他們苦戰後還是有所收穫，除了原本的終結者陳韻文外，他們調整出黃竣彥及鄭鈞仁兩位年輕投手，還讓林其緯及傅于剛今年能東山再起，四位穩定的牛棚在下半季有不錯的成績，足以讓他們能夠在賽事中止血，使打者有追分的機會，是為什麼能夠落後7分仍能迎頭趕上的關鍵。

意外造就的外野三帥

統一獅教練團即時改變球員位置規劃，意外造就獅隊外野三帥，他們的打擊能力讓球隊可以迅速灌分，成了球隊最大賣點！ 聯合報系資料照片
統一獅教練團即時改變球員位置規劃，意外造就獅隊外野三帥，他們的打擊能力讓球隊可以迅速灌分，成了球隊最大賣點！ 聯合報系資料照片

統一獅隊從去年開始就受到傷兵及失誤率的影響，先發打線一直不穩定，連帶影響整體成績。仍在磨合期間的獅隊，在熱身賽及上半季時，教練團為了調整陣容做出兩大決定，足以完全左右本季的賽況。第一就是讓二刀流林安可本季仍是以打者身分上場，第二則是讓游擊手陳傑憲再度改守外野。

陳傑憲目前擔任球隊開路先鋒，他轉任外野後，打擊從未滿2成到現在快成為四割男，暫居聯盟安打王及打擊王，是上壘率最高的野手，常常讓獅隊中心打者上場時，壘上就有跑者。後面再搭配現今為全壘打王及打點王的林安可，還有全壘打居次的蘇智傑，獅隊的三帥，讓獅隊攻分不卡關。

善用但不濫用 讓老將展現價值

善用老將是獅隊今年很理想的調度，像潘武雄不辜負老戰友餅總的信任，下半季常常幫助球隊扭轉局勢。 聯合報系資料照片
善用老將是獅隊今年很理想的調度，像潘武雄不辜負老戰友餅總的信任，下半季常常幫助球隊扭轉局勢。 聯合報系資料照片

除了年輕帥氣的外野三帥外，球隊依然是需要其他球員組成，老將就是其中一個環節。老牌球星的上場時間一直以來是各隊難以掌控課題，需要找接班人，又要讓他們能夠穩定出賽。這次獅隊需調整的是一度低潮的高國慶及潘武雄，要讓他們不降低球隊的戰力，又要找出他們能夠幫助球隊的方法，還要避免重演當年冷凍張泰山的情況。

現在高國慶及潘武雄主要擔任球隊指定打擊，或關鍵代打的重要角色。其中潘武雄更是板凳殺手，教練團非常會給他成為英雄的機會，8月13日他就在7局代打出勝利打點，19日及20日則是連續兩天代打，都替球隊打回追平分。老將帶頭相挺昔日戰友，球隊氣氛好，戰績自然會好。

昔日林岳平擔任球員時，常常因為讓對手有逆轉的機會，而被戲稱「大餅劇場」。不過現在轉任教練後，他對球隊陣容的關鍵調度，讓他們有穩定的牛棚可以穩定戰局，還有外野三帥的助陣，加上老將的適時一擊，下半場比賽反而讓他們找到比賽後段發揮的機會，不但顯少讓煮熟的鴨子飛掉，而且常常大逆轉對手，讓球隊至今打出超乎預期的戰績，獅迷更期待「新大餅劇場」持續上演！

統一獅 林岳平 陳傑憲 林安可 蘇智傑

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