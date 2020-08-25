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日職／呂彥青二軍中繼解危 2.2局無失分飆4K

中央社 / 台北25日電

旅日阪神虎隊投手呂彥青今天二軍與軟銀隊交手，5局登板中繼解危，總計投2.2局沒被敲出安打，投出4次三振、無失分，連3場出賽無失分，阪神隊終場以1比6吞敗。

日職二軍賽事，阪神虎隊與軟銀鷹隊交手，軟銀隊首局靠著二壘打、接連四壞保送、滾地球、失誤，開賽攻下2分，3局再靠著內川聖一安打開啟攻勢，單局多添2分，取得4比0領先。

阪神隊前3局都沒有拿下分數，4局靠著伊藤隼太適時安打追回1分，軟銀隊5局下半再起攻勢，靠著觸身球保送、兩次四壞保送，1人出局後攻佔滿壘，古澤勝吾敲出二壘打，一棒送回2分，呂彥青接手中繼。

呂彥青先投出保送，但接著連抓2個出局數、化解失分危機；呂彥青6局續投，連飆2K後投出保送，守備幫忙抓到盜壘跑者，7局再讓打者3上3下，完成投球任務。

呂彥青總計用41球投2.2局，沒被敲出安打，投出4次三振、2次保送、無失分，賽後防禦率降至1.64。

阪神虎 呂彥青

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