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中職／猿隊打線變陣還是只拿1分 威拉諾吞完投敗

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

樂天桃猿隊打線變陣，變不出魔法，全場只拿一分，終場以1：4不敵中信兄弟隊，洋投威拉諾用112球，先發8局失4分（責失3分），吞下完投敗。

猿隊前一戰遭到富邦悍將隊左投陳仕朋完封，今天打線大幅變陣，改讓陳晨威和林立扛中心棒次，兩人都是生涯首度擔任第三與第四棒，奇招卻未換來打線有效串聯，林立的四棒初體驗，4打數繳了白卷。

兄弟先發投手廖乙忠封鎖猿隊打線，以82球投6局僅失1分，唯一失分出現在第四局，朱育賢先敲二壘打，郭嚴文和藍寅倫安打延續攻勢。

兄弟前四局各進帳1分，第二局陳子豪、第三局詹子賢接連敲出陽春砲，棒打威拉諾。

威拉諾先發7局已用100球，第八局繼續站上投手丘，最終投8局被敲7安打、失4分，悲情承擔完投敗，本季先發11場只拿到1勝6敗、防禦率6.16，從6月20日後就沒有勝投進袋。

林立 樂天桃猿

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