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日職／中止連4場掉分 宋家豪飆2K化解危機
樂天金鷲隊今天出戰千葉羅德隊，台灣投手宋家豪在第六局上場中繼，雖然第一球就被敲出內野安打，但他單局內飆出2次三振，最終投1局無失分，中止連續4場出賽掉分，最快球速151公里。
樂天今天由弓削隼人先發，首局就壞球連發，投出3次保送，井上晴哉、福田秀平都敲安打，羅德攻下3分，第二局再被敲2安打後，樂天決定提早換投，弓削隼人只先發1.1局失3分（責失2分）。
宋家豪為第三任登板後援投手，上場時樂天以4：3領先，福田秀平打向投手，宋家豪處理不及，形成內野安打， 隨後觸擊推進二壘，宋家豪先三振菅野剛士，保送角中勝也，再對中村獎吾飆K，以無失分結束今日任務。
宋家豪近況不穩，前一戰更是0.2局狂失3分，今天以2K守住危機，中止連4場失分，賽後防禦率也下修至5.73。
此役戰局在宋家豪退場後領先失守，接任投手查構斯（JT Chargois）投0.2局丟掉5分，也讓樂天反而處於落後。
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