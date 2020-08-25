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日職／賽前接受阿部慎之助特訓 陽岱鋼二軍繳猛打

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
旅日台將陽岱鋼回到讀賣巨人二軍出賽，賽前接受二軍監督阿部慎之助特訓的成效，馬上在比賽中展現出來。 聯合報系資料照
旅日台將陽岱鋼回到讀賣巨人二軍出賽，賽前接受二軍監督阿部慎之助特訓的成效，馬上在比賽中展現出來。 聯合報系資料照

旅日台將陽岱鋼回到讀賣巨人二軍出賽，賽前接受二軍監督阿部慎之助特訓的成效，馬上在比賽中展現出來，單場敲出3安打。陽岱鋼表示，很開心賽前的調整看到結果，「會繼續堅持努力下去。」

陽岱鋼今天回到二軍出賽，賽前被捕捉到接受阿部慎之助特訓的畫面，隨後在比賽中擔任先發第六棒、中外野手，前三打席都敲出安打，看見打擊動作微調的成效。

陽岱鋼表示，「監督在賽前給了我一些建議，今天在比賽中嘗試看看，很高興有看到成果，會繼續堅持努力下去。」

陽岱鋼本季出賽機會有限，先前在一軍出賽30場，48打數敲出11安打、有1發全壘打，打擊率僅2成29，在本月10日被下放二軍。巨人監督原辰德當時受訪表示，陽岱鋼的優勢要在先發時才能發揮，如果未能卡位先發，就很難找到他的出賽時機，希望他能以重返先發為目標，在二軍好好努力。

陽岱鋼下放二軍後，出賽成績並不理想，打了8場，15打數只有1安打，上周遂被安排到三軍調整，今天回到二軍出賽，終於久違見到他安打連連。

陽岱鋼 讀賣巨人

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