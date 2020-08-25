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日職／火腿洋砲亞努耶瓦歸隊 王柏融板凳待命
日本火腿隊今天遭遇西武獅隊，將傷癒復出的洋砲亞努耶瓦 （Christian Villanueva）登錄一軍名單，首日就排進先發打線，前役敲出二壘打的台將王柏融則在板凳上待命。
亞努耶瓦在7月底因自打球造成左腳挫傷，上周開始在二軍出賽，首戰就敲全壘打，火腿今天展開與西武的三連戰，重新登錄亞努耶瓦，擔任先發第七棒、三壘手，兩隊先發投手則由火腿上澤直之對上西武高橋光成。
亞努耶瓦本季在一軍出賽18場，59打數敲出11支安打、有2發全壘打，打擊率1成86，他的歸隊恐將壓縮王柏融的出賽空間。
王柏融前役扛先發第一棒，單場3打數敲出1安打，以二壘安打中止連18打數沒有安打，也是他本季第一支長打，但今天並未繼續被排進先發打線，先在板凳上待命。
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