中職／兄弟新洋投雷艾斯 二軍投4局賞5K

中信兄弟隊新洋投雷艾斯，二軍首戰被打爆後，今天第二度出賽，表現稍微回穩，對樂天桃猿隊二軍先發4局失3分，送出5次三振，第三局在滿壘時演出關鍵三振，避免失血擴大。

雷艾斯首戰對味全龍隊，只投1.1局被敲7安打、失7分，總教練丘昌榮當時表示不需擔心，雖然帳面成績不甚理想，但他的牛棚練投表現穩定，可能是因為想在實戰中測試球路，所以被敲安打偏多，加上二軍現在有前洋投艾迪頓兼任投手教練，可以與他溝通、協助調整。

今天的第二場出賽，雷艾斯碰上猿隊二軍，第三局遭遇較大麻煩，被敲4支安打，還投出觸身球，他在滿壘時三振黃敬瑋，單局失血3分收場。

雷艾斯第四局以三上三下投完收工，此役共用73球，4局被敲6安打、失3分，有5次三振、2次保送。

兄弟一軍洋投現有羅傑斯、德保拉和米蘭達，羅傑斯下半季防禦率僅1.02，為兄弟陣中目前最穩洋投，若要將雷艾斯拉上一軍「開箱」，預計將在德保拉和米蘭達中擇一下二軍。