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日職／投資有賺有賠 鈴木、福田漲跌停兩樣情

聯合新聞網 / 福耳
鈴木大地轉戰樂天後表現優異，將會是樂天本季拚冠一大關鍵。 擷圖自樂天金鷲官方網站
鈴木大地轉戰樂天後表現優異，將會是樂天本季拚冠一大關鍵。 擷圖自樂天金鷲官方網站

日職去年季後共有6人行使FA(自由球員)權利，其中樂天的則本昂大及西武的十龜劍兩人為行使但續留，同為西武的秋山翔吾行使日本海外FA權利，成功轉戰大聯盟紅人，而樂天的美馬學、羅德的鈴木大地及軟銀的福田秀平則是行使國內FA權利，都離開原本的球隊前往新天地發展。今年球季雖較晚開打，不過現也進行了快一半的賽程，3人的表現各有不同，過去幾年簽下大約後的自由球員淪為薪水小偷的劇碼，今年似乎又再度上演了。

進入職棒後除了新人年之外，都是隊上主力先發及看板球星的鈴木，去年季後意外地行使FA權利，離開羅德轉戰樂天，鈴木是內野工具人，他的加入提升了樂天在內野上的調度靈活度，加上過去幾年穩定的打擊，對於樂天在攻守兩端的戰力有很大的助益。樂天本季已進行了56場比賽，鈴木場場都是先發，陣中全勤先發的只有他與淺村榮斗兩人，打擊方面也有優於過去幾年的表現，目前的3成32的打擊率及34分打點，分別在洋聯排第5及第10，75支安打則是聯盟最多，如果繼續維持下去，今年場次雖減少20多場，但他仍有機會創下個人單季打擊率、安打及打點的新高紀錄，鈴木的加入無疑是樂天今年要奪冠的一大關鍵。

事實上樂天在去年季後的補強可說是漲跌互現，雖迎來鈴木，但陣中主力先發美馬卻決定離隊加盟同聯盟的敵手羅德，讓人不禁有戰力互相抵銷的疑慮，經過今年半季的戰績變化看來，美馬的離隊對樂天似乎沒有造成多大的影響，反而是帶給羅德的助益並沒有想像中來得大。

美馬今年先發9場，場次及投球局數在隊上都僅次於石川步，4勝則同為最多，是固定先發輪值中重要的一員，補上了涌井秀章離開後的先發缺口，但美馬4.83的防禦率卻是輪值中較高的，也是生涯單季最高，另外1.46的WHIP、2成93的被打擊率都是生涯中較差的單季表現，而只有33.3%的QS(優質先發)率更是從12年成為固定先發後的單季最低，不穩定的投球內容是他本季最大的問題，不過他近兩場先發丟掉的自責分都在2分以下，如果能維持這兩場的表現，對於羅德來說，這個投資還是算有賺的。

美馬學今年的投球內容雖然不算好，但4勝已是羅德全隊最多。 擷圖自羅德海洋FB官方粉絲團
美馬學今年的投球內容雖然不算好，但4勝已是羅德全隊最多。 擷圖自羅德海洋FB官方粉絲團

同樣在去年季後加入的福田，對於羅德今年的戰力來說就真的是幾乎沒有幫助，福田去年雖仍多為替補，出賽及打席數也不是歷年最多，但9轟及26分打點都是生涯單季新高，季後行使FA權利，且婉拒軟銀的優厚合約轉戰羅德，羅德教練團期待他成為今年的主力中外野手，誰知道在開幕戰前的練習賽中被觸身球打到，導致右肩胛骨骨折，7月下旬二度回到一軍，打擊狀況卻不理想，8月中開始，先發位置被暫居洋聯盜壘王的快腿新人和田康士朗取代，直到23日才重回先發，該場比賽他打出2支安打，希望是復活之路的開始，因為目前1成82的打擊率、2轟及4分打點的表現，都還沒達到羅德當初簽下他時所預期的成績，對福田個人而言，如果沒辦法維持一定的打擊內容，那不只和田，他還得面臨傷癒復出的荻野貴司的挑戰，屆時或許連在一軍都是個問題。

福田秀平因傷缺席大半球季，回歸後的打擊狀況也不盡理想，是3大轉隊FA中表現最差的。 擷圖自羅德海洋FB官方粉絲團
福田秀平因傷缺席大半球季，回歸後的打擊狀況也不盡理想，是3大轉隊FA中表現最差的。 擷圖自羅德海洋FB官方粉絲團

樂天以4年7億獲得鈴木是大賺，羅德以3年5億簽下美馬是持平或小賺，但花4年4億8千萬的大錢搶福田就是徹徹底底的大賠，至少到目前為止是這樣，球季還有一半，這幾名自由球員還是得維持表現，或要從谷底爬升，避免自己淪為最新的薪水小偷。

樂天金鷲 羅德海洋

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