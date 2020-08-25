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台東棒球推手 一生懸命的7-11教練高克武

聯合新聞網 / 特約作家王婉玲
前三商虎隊教練高克武(右)與兒子高鵬翔。 王婉玲／攝影
前三商虎隊教練高克武(右)與兒子高鵬翔。 王婉玲／攝影

「如果有一天走了，我教過的選手會告訴他的兒子或孫子，指著那一堆土說，那是我教練，那就足夠了」，高克武感性說道，教球逾40載，逐漸退居幕後交棒給年輕教練，這位71歲的老教頭奉獻人生大半輩子的歲月，致力於推動台東基層棒球。

早年是三商虎教練，台東土生土長的高克武自民國84年回到家鄉執教基層球隊，先在新生國中，接著協助台東體中、成功商水組織青棒隊，約有兩年時間，上午帶完成功商水晨操後，就到台東體中訓練，下午再回到成功商水練球，每天開車兩小時是家常便飯，直到之後台東體中有教練進駐，才結束兩邊跑的日子。

高克武一手扶植成功商水將近20年，每天住在宿舍跟球員一起生活，一年只有除夕夜、聖誕節、清明節三大節日才放假，自嘲是跟便利商店一樣是「7-11」教練，卻從來不喊累，子弟兵、中平國小總教練李國強說，高教練知道成功商水很多球員在國中都不是很好，因此花很多時間在訓練，用高標準來激發選手潛能，「每天早上5點多晨操，他一定陪我們，以身作則，很重視生活常規跟守時。」

高克武帶領成功商水時期。 高鵬翔提供
高克武帶領成功商水時期。 高鵬翔提供

兒子、現任卑南國小教練高鵬翔也曾在高中時期被父親帶過，他說，「按部就班、有規有矩」就是爸爸的寫照，「在他面前沒有遲到這件事，不管在球隊或是在家裡都一樣，如果晨操六點，五點多你就看到他在球場等了。」

高克武一絲不苟的個性如同日式球風，「球場禮儀、棒球倫理」這八個字就像是他的棒球座右銘，球場禮儀包括向球場、主審敬禮以及整理球場、愛惜器材；棒球倫理則是禮貌，遇到人要打招呼，只要他帶過的球員，上場打擊必定會看到90度鞠躬，是尊敬別人的表現，「球不會打沒關係，要有品德，一個成功運動員要成為台灣之光，選手的氣質很重要，不要吃檳榔、儀容不整到球場。」

高克武一生高風亮節，強調品行第一。 高鵬翔提供
高克武一生高風亮節，強調品行第一。 高鵬翔提供

民國101年回到台東體中，103年再到新成立的台東大學組隊，更是高克武一生志願，「我希望原住民改善生活品質，在部落受人尊重，不要被誘因吸引，他們念大學能改善家裡生活」，高克武說，台東大學是東部第一支大學棒球隊，能留住在地球員，就算不打球也要訓練他們一技之長，為台東培養教育人才，在大家努力之下，三年就拚上公開一級(甲一)，穩定中發展。

高克武盼成立台東大學棒球隊能讓原住民改善生活。 高鵬翔提供
高克武盼成立台東大學棒球隊能讓原住民改善生活。 高鵬翔提供

職棒界包括王勝偉、黃恩賜、蔡齊哲、陳智弘等現役球員、教練都是高克武的子弟兵，基層更是桃李滿天下，李國強(中平國小)、高漢模(新明國中)、陳玉船(卑南國小)等人都是國家隊等級教練，高克武一生高風亮節，教導學生也是品行第一，他指出，我的學生沒有涉入簽賭案的，看到自己學生有不錯的成就，就是當教練最有成就感的地方。

高克武桃李滿天下。 高鵬翔提供
高克武桃李滿天下。 高鵬翔提供

自10歲開始打棒球，沒有離開過這個圈子，有著一生懸命的決心，高克武說，「棒球是我的人生，我生活的全部，我一生都想做這件喜歡的事。」

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