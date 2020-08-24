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中職／獅隊新洋投泰迪二軍亮相 有望周末一軍開箱

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

統一獅隊新洋投泰迪今天在二軍小試身手，對富邦悍將隊先發2.1局，被敲2安打、失2分（責失1分），有可能本周末於一軍「開箱」，救火獅隊先發輪值。

泰迪在15日出關，先前已進牛棚練投兩次，原本預計先投實戰投打，再安排於二軍出賽，但計畫趕不上變化，江辰晏因近況不佳被下放二軍調整，本周先發輪值依舊少一人，代總教練林岳平有意讓他在本周末就上一軍，因此今天直接安排到二軍先發。

泰迪對悍將隊先發2.1局共用59球，被敲2安打、3保送，送出4次三振，還出現觸身球，狀況仍在調整。

獅隊上半季戰績被洋投拖累，下半季換上新面孔，布雷克已在一軍先發4場，表現漸入佳境，昨天猛威爾演出初登板，果真端出林岳平口中的「大碗」實力，第一戰就繳出先發6局無失分好投，現在就看泰迪何時將在一軍「開箱」。

林岳平 牛棚

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